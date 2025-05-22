السوداني يؤكد ضرورة إسناد الحكومة لإكمال مشاريعها

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، ورد لـ ، ان الاخير "استقبل حراك الجيل الجديد شاسوار ، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في البلد، وأهمية إدامة الحوارات بين مختلف القوى السياسية، بما يدعم الاستقرار في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة".وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي ستنعكس بشكل فاعل على المواطنين في مختلف مناطق ".