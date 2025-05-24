المفوضية تحدد موعد استلام قوائم المرشحين

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، ان "موعد استلام قوائم المرشحين القوائم المفتوحة والقوائم المنفردة لانتخابات 2025 ستكون من يوم غد الاحد 25 أيار الحالي ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الـ24 من حزيران 2025".