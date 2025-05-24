اهالي العنكور في الانبار يمنعون هيبت الحلبوسي من اقامة مؤتمر انتخابي

وقال مصدر محلي لـ ، إن "أهالي منطقة العنكور جنوب بمحافظة منعوا ، من إقامة مؤتمر انتخابي في المنطقة".من جهته، لم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة حتى الآن.