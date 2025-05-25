رئيس المحكمة الاتحادية: الدستور رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات وبناء نظام انتخابي عادل

وذكر بيان للمحكمة ورد لـ ، ان " استقبل في مكتبه اليوم الاحد الموافق 25\5\2025، السفير الروماني والوفد المرافق له في مقر ".وأشار البيان، إلى أن اللقاء "ناقش سبل تعزيز العلاقات بين ورومانيا، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية".وأكد ، على "أهمية تبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري، موضحاً أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات وبناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي عادل".