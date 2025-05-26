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تفاصيل زيارة وزيرة طرق ايران للعراق.. طهران تتحدث عن خط سككي آخر بعد الشلامجة-بصرة
سياسة
2025-05-26 | 01:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كشف
السفير الإيراني
في
العراق محمد
كاظم
ال مصدق، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق منذ السبت الماضي الى
العراق
، فيما تحدث عن خط سككي يربط خسروي ببغداد، بعد خط شلامجة-بصرة.
وقال ال صادق، ان زيارة وزيرة الطرق وبناء المدن تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات
السكك الحديدية
والطرق الجوي والبحري، مشيرا الى انه "خلال هذه الزيارة التقت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية مع
رئيس الوزراء
ووزير النقل ووزير الداخلية، وتحدثت خلال هذه اللقاءات مع المسؤولين العراقيين حول تطوير ممرات الاتصالات والنقل في مختلف المجالات".
وتابع: أكدت وزيرة الطرق وبناء المدن على ربط الطرق والممرات من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب، وناقشت واستعرضت موضوع ربط سكة حديد شلامجة -
البصرة
وتقدم المشروع وسرعة الخطة، إلى جانب خط خسروي - منذرية -
خانقين
-
بغداد
.
وأوضح ال صادق أن الجانب العراقي أعلن موافقته بهذا الشأن، وقال: "تقرر أن تتابع لجان مختلفة هذه الأمور".
وفي إشارة إلى المفاوضات التي جرت بشأن الأربعين وقضية النقل خلال الأربعين مع الأطراف العراقية، قال ال صادق: "وزيرة الطرق وبناء المدن ستتوجه اليوم إلى البصرة وستجري زيارة ميدانية لمشروع شلامجة - البصرة للاطلاع على تقدم هذا المشروع".
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