بارزاني يدعو لإقرار قانون يحمي ممتلكات وأموال الكنائس

وقال خلال مؤتمر لإدارة الأوقاف الكنسية في ، وتابعته إن "تعدد المكونات منحت قوة، وسنواصل حماية جميع المكونات في الإقليم"، مبيناً أن "المسيحيين جزءاً ومكوناً أصيلاً في الوطن".وأضاف، أن "إقليم أصبح ملاذاً للمكونات جميعاً خلال مرحلة هجوم الإرهابي".ولفت رئيس إقليم كردستان إلى "دعم أربيل إصدار قانون خاص بممتلكات وأموال الكنائس".