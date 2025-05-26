الإطار التنسيقي يقرر الدخول بتحالفات موحدة في ثلاث محافظات

قرر الإطار التنسيقي، الاثنين، الدخول بتحالفات موحدة في محافظات وصلاح الدين ونينوى خلال الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال الإطار التنسيقي في بيان، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (229) في لتحالف ، وبحضور رئيس ، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية".

وأضاف، أن "المجتمعين قدموا التعازي إلى أسر ضحايا حادثة الكلية العسكرية الرابعة في "، وشددوا على "ضرورة إكمال التحقيقات الجارية ومحاسبة المقصرين، إلى جانب التأكيد على أولوية الحفاظ على أرواح الشباب المتدربين".

وبحث المجتمعون بحسب البيان "استعدادات ، وسط التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة".

وتابع البيان أنه "بناءً على مخرجات الماكنة الانتخابية، فقد قرر الإطار التنسيقي الدخول بتحالفات موحّدة في محافظات وصلاح الدين ونينوى".