رئيس اللجنة القانونية بمجلس بغداد تنسحب من تقدم

وقالت في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي نتمنى فيه أن يمن الله فيه على الجميع بالخير والتوفيق والإصلاح، فإننا نعلن انسحابنا الكامل من (حزب تقدم الوطني)".ولم تذكر السعدي أسباب انسحابها من الحزب.