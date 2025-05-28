السوداني يؤكد اعتماد التصاميم الحديثة لمدينة الصدر الجديدة وضمان سرعة الإنجاز

واكد بحسب بيان لمكتبه ورد للسومرية نيوز، أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية، مثمناً جهود الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة ، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، واعضاء لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس ، ومواجهة كل المعوقات.واشار الى الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له، مؤكداً أن المشروع يشتمل على دمج مع ، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين.كما ذكر السوداني ان كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ، كما ان هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة، لافتا الى ان التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة.وبين ان المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، والتصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات، مشيرا الى ان ازمة السكن وضعنا في مقدمة سلم اولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات.وتابع، ان إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها واقرت في البرنامج الحكومي، موضحا ان توجه الحكومة لمعالجة التجاوزات يكون من خلال ايجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز.