وزير الثقافة يدعو المحافظين الى تحمل مسؤولية تفعيل الدور السياحي بمحافظاتهم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527923-638841022065620504.jpg
وزير الثقافة يدعو المحافظين الى تحمل مسؤولية تفعيل الدور السياحي بمحافظاتهم
سياسة
2025-05-29 | 03:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
352 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
دعا وزير الثقافة
أحمد البدراني
، اليوم الخميس، المحافظين الى تحمل مسؤولية تفعيل الدور السياحي في مناطقهم، داعيا الى العمل بروح الفريق الواحد والسعي الى ان تكون
بغداد
من عواصم السياحة العالمية.
وقال البدراني في كلمة له خلال
مؤتمر بغداد
عاصمة السياحة العربية، وحضرته
السومرية نيوز
، "نحتفل اليوم ببغداد عاصمة السياحة، واليوم نناقش موضوع من الممكن ان يمثل موردا آخر موازي للنفط وهو تفعيل الدور السياحة وهذا يأتي من خلال استدامة الأماكن السياحية المتمثلة بالدينية والثقافية والتأريخية".
ودعا البدراني المحافظين الى ان "يتحملوا مسؤولية تفعيل الدور السياحي وهي ليست مسؤولية
وزارة الثقافة
او
هيئة السياحة
فقط وعلينا ان نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى ان تكون
بغداد
من عواصم السياحة العالمية".
وأضاف البدراني، أن "حضارة
وادي الرافدين
تغور قدماً بتاريخها الاثري وهذه الحضارة يجب ان يعرفها العالم اجمع، فأولى القوانين كانت في
العراق
".
وتابع الوزير، "منذ ان بدأت حكومة
السوداني
ببرنامجها التنموي حرصنا ان نفّعل الى جانبها النشاطات الثقافية والسياحية لما له اهمية كبيرة بعد سنوات من الإهمال وفي مجال السياحية رأينا بغداد تتعافى يوما بعد يوم بعد تعطيل عما يزيد من اربعة عقود منذ الحرب العراقية الإيرانية تلاها الحصار الاقتصادي ومن ثم الاحتلال والارهاب وكل هذا كان عوامل طرد للسياحة".
وتابع البدراني، "بجهود القوات الامنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة، انتهى الارهاب وفتح صفحة جديدة للإعمار ومنها تفعيل الدور السياحي واستطعنا ان نحقق لبغداد ان تكون عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠٢٥ وايضا جعلنها عاصمة للمخطوطات العربية وهنالك نشاطات اكبر من هذا وهي إقامة
القمة العربية
".
ولفت البدراني، الى ان "السياحة مشروع فرد ويجب على كل مواطن ان يحافظ على بيئته ونظافة أرضه وهو من واجبه تجاه البلد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
لابورتا يحمل التحكيم مسؤولية خروج برشلونة من دوري الابطال (فيديو)
09:25 | 2025-05-08
لجنة نيابية تحمل شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولية تهريب وقود معامل الجص والطابوق
07:11 | 2025-03-04
وزير الثقافة: بغداد عاصمة السياحة العربية هي انطلاقة للانفتاح على جميع البلدان
12:40 | 2025-03-24
وزير الداخلية: نجاح القمة العربية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب أقصى درجات الجاهزية
09:49 | 2025-05-13
بغداد
عاصمة
السياحة
العربية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
30.78%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
محليات
27.14%
12:33 | 2025-05-28
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
12:33 | 2025-05-28
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
21.33%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
محليات
20.75%
13:16 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
13:16 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
الأعرجي يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني الى مصر
06:34 | 2025-05-29
نداء لحماية الثروات الوطنية.. النفط النيابية: تعيينات مشبوهة في شركة نفط الوسط
04:55 | 2025-05-29
مسؤول قطري لـ الأعرجي: العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي
04:16 | 2025-05-29
أربيل تتنبأ بـ "علاقة خطيرة" مع بغداد.. كيف حسبت المالية "انتهاء" حصة كردستان من الموازنة؟
04:09 | 2025-05-29
عائلة عراقية تعيش في خيمة وسط شوارع إنجلترا
03:35 | 2025-05-29
المفوضية: 21 مليون عراقي مسجّل بايومتريا حتى الان
02:00 | 2025-05-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.