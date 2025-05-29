وزير الثقافة يدعو المحافظين الى تحمل مسؤولية تفعيل الدور السياحي بمحافظاتهم

وقال البدراني في كلمة له خلال عاصمة السياحة العربية، وحضرته ، "نحتفل اليوم ببغداد عاصمة السياحة، واليوم نناقش موضوع من الممكن ان يمثل موردا آخر موازي للنفط وهو تفعيل الدور السياحة وهذا يأتي من خلال استدامة الأماكن السياحية المتمثلة بالدينية والثقافية والتأريخية".ودعا البدراني المحافظين الى ان "يتحملوا مسؤولية تفعيل الدور السياحي وهي ليست مسؤولية او فقط وعلينا ان نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى ان تكون من عواصم السياحة العالمية".وأضاف البدراني، أن "حضارة تغور قدماً بتاريخها الاثري وهذه الحضارة يجب ان يعرفها العالم اجمع، فأولى القوانين كانت في ".وتابع الوزير، "منذ ان بدأت حكومة ببرنامجها التنموي حرصنا ان نفّعل الى جانبها النشاطات الثقافية والسياحية لما له اهمية كبيرة بعد سنوات من الإهمال وفي مجال السياحية رأينا بغداد تتعافى يوما بعد يوم بعد تعطيل عما يزيد من اربعة عقود منذ الحرب العراقية الإيرانية تلاها الحصار الاقتصادي ومن ثم الاحتلال والارهاب وكل هذا كان عوامل طرد للسياحة".وتابع البدراني، "بجهود القوات الامنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة، انتهى الارهاب وفتح صفحة جديدة للإعمار ومنها تفعيل الدور السياحي واستطعنا ان نحقق لبغداد ان تكون عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠٢٥ وايضا جعلنها عاصمة للمخطوطات العربية وهنالك نشاطات اكبر من هذا وهي إقامة ".ولفت البدراني، الى ان "السياحة مشروع فرد ويجب على كل مواطن ان يحافظ على بيئته ونظافة أرضه وهو من واجبه تجاه البلد".