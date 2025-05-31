الديمقراطي الكردستاني: لا تجوز معاقبة الشعب الكردي.. وكل برميل نفط لصالح العراق

وشدد ديرشوي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، على أن “الأحزاب الشيعية متفهمة لمخاوف الكرد لكنها تنصلت من تشريع القوانين التي تعزز مبدأ الشراكة الوطنية”.وأشار ديرشوي إلى أن معاقبة المواطن الكردي عبر حرمانه من رواتبه مرفوض تمامًا، مهما كانت الأسباب، مضيفًا أن “أكثر من 100 مليار دولار تم إنفاقها على ملف دون نتائج ملموسة”، متسائلًا عن مصير هذه الأموال.وحذر من سياسة التجويع التي يتعرض لها شعب ، معتبرًا أن الخلافات بين وأربيل لا تبرر هذا النهج. وفي سياق حديثه، شدد ديرشوي على أن العراقي يجب أن يشعر بالفخر لوجود قنصليات أجنبية في ، معتبرًا ذلك مؤشرًا على مكانة الإقليم في .كما أشار إلى غياب الحسابات الختامية للدولة العراقية، مؤكدًا أن هذا الخلل المالي يزيد من تعقيد الأزمة الحالية.وختم ديرشوي حديثه بالقول: “كل برميل نفط يتم بيعه من يصب في مصلحة ، وهو ليس لصالح الإقليم فقط كما يتم تصويره”.