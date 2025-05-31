تيار كردي معارض: أربيل تمارس “التجويع” بحق الكرد.. وعلى بغداد التحرك

وأشارت فريق، خلال حديثها لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إلى أن “حزب متفرد بالرأي، ولا يلجأ إلى الأحزاب الأخرى إلا عندما يقع في الأزمات”، موضحة أن الاجتماع الأخير الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يشهد مشاركة الأحزاب الكردية الأخرى.ووصفت فريق، مشروع “حسابي” الذي تروج له حكومة الإقليم بأنه “مشروع عشائري يهدف إلى السيطرة على رواتب موظفي كردستان”، محذرة من أن الموظف الكردي أصبح يهدد بقطع راتبه ما لم يشارك في المشروع.وأضافت أن قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة لـ”تركيع” حكومة ، مقترحة قطع رواتب رئيس الجمهورية ورؤساء سلطات كردستان ردًا على سياسات .وختمت فريق، بالقول: “أربيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطنين الأكراد بسبب سياسات خاطئة، ولا بد من وضع حد لهذه الممارسات التي تمس قوت الشعب”