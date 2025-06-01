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تفاصيل اجتماع رشيد وعون في بغداد.. التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي
سياسة
2025-06-01 | 05:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
653 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
عقد رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، اليوم الأحد 1 حزيران 2025، مع رئيس الجمهورية
اللبنانية
جوزاف
عون
، اجتماعا موسعا في قصر
بغداد
.
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد لقاءً ثنائياً مع نظيره اللبناني، رحب من خلاله بالرئيس الضيف، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين
العراق
ولبنان والحرص على تطويرها وتنميتها، وأهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات.
وجرى استعراض الأوضاع في
لبنان
والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء لتحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا، كما تم بحث الأوضاع في فلسطين وغزة، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وجدد الرئيسان دعمهما لوحدة
سوريا
واستقرارها والحفاظ على سيادتها وأمنها، بحسب البيان.
بعدها
عُقد اجتماع موسع بين الجانبين بحضور عدد من المسؤولين العراقيين واللبنانيين – بحسب البيان - حيث أكد رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت تجاه لبنان، والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه، مشيرا إلى أن العراق وانطلاقا من مقررات قمة
بغداد
يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لدعم الشعب اللبناني الشقيق وبما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال اللبنانيين بجميع مكوناتهم.
بدوره، أعرب الرئيس
عون
عن شكره وامتنانه لمواقف العراق الداعمة للبنان في مختلف المجالات، ودوره في لمّ الشمل وبناء جسور التعاون بين دول المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المشتركة، مستعرضا الأوضاع في لبنان، مؤكدا انتهاج
الدولة اللبنانية
سياسة واضحة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على احترام سيادة لبنان واستقراره.
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