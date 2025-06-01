السوداني يؤكد دعم العراق التوافق السياسي الداخلي في لبنان وإدانة اعتداءات اسرائيل

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية السيد عون، في القصر الحكومي ببغداد ان " يدعم التوافق السياسي الداخلي في ، كما يدين الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية".وأضاف ان "مبادرة الصندوق العربي التي طرحها العراق حظيت بتأييد عربي، والعراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان". واكد ان "العراق يدعم ايضا سوريا ووحدة أراضيها".من جانبه، أكد جوزيف عون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع العراقي ، أن بلاده تعمل على حفظ السلم وترسيخ مبدأ سيادة الدولة دون الدخول في صراعات أو استعداء أي طرف.وقال عون: "مطلوب منا جميعًا في هذه المرحلة الدقيقة تأكيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، دون الانتقاص من حقوق أي مكوّن"، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي هو ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة وقوية.وأشاد الرئيس اللبناني بدور المرجعية الدينية في العراق، قائلًا: " وضع خارطة طريق للحل، تسهم في بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة، من خلال التأكيد على العدالة، والعيش المشترك، واحترام إرادة الشعوب".كما دعا عون إلى اعتماد "نظام المصلحة العربية المشتركة" كإطار للتعاون الإقليمي، يضمن التكامل والتضامن بين .وأعرب عون عن شكره للعراق حكومة وشعبًا على ما يقدمه من دعم مستمر للبنان، سواء في المحافل السياسية أو من خلال المبادرات الاقتصادية والإنسانية.