الكاظمي يتحدث عن النظام البرلماني: لم ينجح منذ العهد الملكي

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة إن "النظام البرلماني لم ينجح في منذ ، وسبب عدم الإستقرار، وكذلك في بقية الدول العالم"، مبينا أن "هذا النظام يعني أن الناخبين يمنحون وكالة إلى ليتحدث بالنيابة عنهم، بينما في النظام الرئاسي يمكن للناخب معاقبة الرئيس إذا لم يلبي طموحه".وأضاف أن "هناك فئات متعددة ترغب بالتحول إلى النظام الرئاسي في العراق لكنها قد لا تتحدث عن هذه الرغبة علناً"، مشدداً على "ضرورة إصلاح النظام وكسب ثقة المواطنين به".يذكر أن بعض القوى السياسية طرحت فكرة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في العراق خلال السنوات الماضية.