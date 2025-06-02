بين بغداد وطهران.. مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين واسترداد الأموال

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إن "شواني وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، واستُهلت الزيارة بلقاء موسّع جمع الوزير بنظيره الإيراني ووفديهما، وجرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار".وأضافت الوزارة، أن "اللقاء شهد مناقشة تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية".وتابعت الوزارة، أن "الجانبين تطرّقا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود".وبحسب بيان الوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار مساعي لتوسيع آفاق في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين.