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السوداني يوجه بإزالة كل المعرقلات التي تعترض عملية الإصلاح الضريبي
سياسة
2025-06-02 | 06:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,869 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، بإزالة كل المعرقلات التي تعترض عملية الإصلاح الضريبي.
وقال مكتب
رئاسة الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
أجرى زيارة إلى الهيأة العامة للضرائب، تجول خلالها داخل مقر الهيأة، للاطلاع على آليات عملها، والتقى الموظفين العاملين فيها والمراجعين من المواطنين وممثلي الشركات من المحامين".
وأضاف المكتب، أن "السوداني اطلع على جملة من المشاكل التي تخص القطاع الضريبي والعاملين فيه، أبرزها الافتقار للبنى التحتية، وضعف متابعة
وزارة المالية
لهذه الهيئة، بدءاً من عدم توفير مبالغ الاخطارات التي يمكن ان توفر عائدات ضريبية، وتأخرها في التعاطي مع موضوع الاتمتة، وعدم وجود جهة تعاقد رئيسية لإبرام عقود مع الشركات الاجنبية المختصة بهذا الشأن، وكذلك مشكلة الارتباط الروتيني بين الهيأة العامة للضرائب ووزارة المالية وغيرها من المشاكل والمعوقات التي تواجهها الهياة والتي تتطلب من الوزارة الاهتمام المطلوب لهذه المؤسسة الحيوية" .
وأشار السوداني الى "وجود ضعف في التعاطي مع حزم الاصلاح التي وضعتها
اللجنة العليا للإصلاح
الضريبي المصادق عليها من رئيس
مجلس الوزراء
، ولا يمكن تنفيذها بسبب بعض العراقيل من داخل الهيئة أو من قبل الجهات الرسمية الأخرى" .
وفي إطار ذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء
اللجنة العليا
للإصلاح الضريبي بـ"إعداد تصاميم موحدة لأبنية نموذجية للهيأة وفروعها في عموم
العراق
، على أن تخصص وزارة المالية الأراضي اللازمة، بجانب مفاتحة شركات عالمية متخصصة رصينة لتقديم عروض تتعلق بالنظام الضريبي الشامل".
كما وجّه السوداني، الهيأة العليا، لـ"التنسيق بين المحافظات لتخصيص موظفين فنيين ومهندسين ومتخصصين في القضايا الضريبية للعمل بفروع الوحدات الضريبية في المحافظات، كما وجه
وزارة الاتصالات
باستكمال الربط الشبكي للهيأة العامة للضرائب وفروعها من أجل تسهيل التحاسب الضريبي، بالإضافة إلى التوجيه بحل جميع الإشكالات الخاصة بالموظفين من أجل إزالة أي معرقلات في عمل الهيأة".
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