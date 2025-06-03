نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن شروط العمل كموظف اقتراع.



وادناه شروط العمل كموظف اقتراع: وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، ان "الشروط تشمل موظفي دوائر الدولة كافة وطلاب المعاهد والجامعات والخريجين".وادناه شروط العمل كموظف اقتراع:

