السّامرائي يؤكد لسفير التركي احترام السيادة الوطنية وتوسيع مجالات التعاون البنّاء

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل سفير الجمهورية التركية لدى ، إنان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".وأكد السّامرائي خلال اللقاء "أهمية العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا"، مشيراً إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على استقرار المنطقة، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية وتوسيع مجالات التعاون البنّاء".من جانبه، أبدى السفير التركي "حرص بلاده على دعم العراق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطلع إلى علاقات قائمة على الشراكة والتفاهم المتبادل".