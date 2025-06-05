جماعة العدل الكردية: مواطنو كردستان يدفعون ضريبة احتكار بعض الأشخاص للقرار

وقال إعلام الجماعة في بيان ورد لـ ، إن " لجماعة العدل في ، وجاء في بيانه الصادر وفيما يتعلق بعدم صرف رواتب الاقليم من قبل ، أن على حكومة الاقليم ان تجري محادثات مع الحكومة الاتحادية في أسرع وقت وعلی رفيع المستوی لٳيجاد حلول جذري ونهائي لحل الازمة العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية".وشددت على "الالتزام بما جاء من قرار المحكمة الفيدرالية وقانون الموازنة العراقية"، مؤكدةً على أنه "لا ينبغي ان يدفع مواطني الاقليم ضريبة الفساد واحتكار القرارات من قبل بعض الاشخاص الذي اوصل الاقليم الی هذه الحالة السيئة".