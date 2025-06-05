وقال في بيان ورد لـ : "بمناسبة ، نؤكد على التمسك بمعاني ودلالات العيد المتمثلة في التضحية والتراحم والتصالح، ونجدد الدعوة إلى تعزيز روح التفاهم والتعاون والعمل المشترك لتجاوز المشاكل والتحديات وترسيخ أسس العدالة وضمان حياة لائقة لجميع المواطنين".وأضاف "يجب حل مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان من خلال الحوار والتفاهم، على أساس الدستور والقوانين والاتفاقيات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".وأكد "لشعب أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقهم وسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا السياق".وأعرب رئيس عن أمله بـ"أن تصبح هذه المناسبة المباركة حافزاً جديداً لإعلاء صوت المنطق والمسؤولية المشتركة، بشكل يضمن مستقبلاً أفضل لجميع مكونات ".