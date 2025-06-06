مستشار حكومي يوضح حقيقة منح الاتحاد العراقي مهلة 10 أيام لتقديم استقالاتهم

وخسر منتخب أمام نظيره الكوري الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بين المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب العراق عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب بالتأهل إلى المونديال متصدراً بـ19 نقطة، ورافقه المنتخب بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.وذكر كبيان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء غير دقيقة، تفيد بأن قد منحت مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم استقالاتهم، وإزاء هذا الطرح، نود التأكيد إن هذه الأنباء عارية عن تمامًا، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو إجراء قانوني معتمد.وشدد المستشار الحكومي، على أن للاتحاد العراقي لكرة القدم هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا ونظاميًا باتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك وفقًا للوائح المعتمدة من الاتحادين المحلي والدولي.وتابع، "نُهيب بجميع وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات، والحرص على اعتماد المصادر الرسمية، حفاظًا على استقرار المؤسسة الكروية في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب التكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية".