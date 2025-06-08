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فضيحة "ابتزاز انتخابي".. جامعة أهلية "تسرق" أصوات الطلبة وعوائلهم بـ"الترغيب والترهيب"
سياسة
2025-06-08 | 08:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,818 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
بدأت روايات استغلال الجامعات الاهلية للطلبة والموظفين "انتخابيًا"، تتحقق على الأرض بالأدلة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية مسربة لموظف في احدى الجامعات الاهلية المملوكة لشخصية سياسية بارزة في
البرلمان العراقي
، وهو يحث الموظفين والطلبة على جلب بطاقاتهم الانتخابية وبطاقات عوائلهم أيضا.
ووصف مراقبون التسجيلات الصوتية المسربة بـ"الفضيحة" التي تضرب قطاع الجامعات الاهلية المملوكة لسياسيين، وقصة دخول "التجار ورجال الاعمال" في البرلمان والانتخابات مستغلين مشاريعهم الاقتصادية والطلبة والموظفين.
واظهرت التسريبات الصوتية المسجلة، احد التدريسيين في
جامعة الفراهيدي
وهو يخاطب ممثلي احد المراحل بضرورة جلب البطاقات الانتخابية لهم ولعوائلهم لكون مالك الجامعة
محسن المندلاوي
، سيدخل الانتخابات ويريد "وقفتهم"، كما حمل التسجيل الصوتي اشبه ما يكون بـ"الترغيب" والترهيب أيضا، والاستغلال، حيث يوهم الطلبة والموظفين بانهم سيحصلون على مساعدات "بالدرجات او قضايا أخرى او القسط" مقابل جلب بطاقاتهم الانتخابية.
وتعد هذه الحالة احدث دليل على حجم الاستغلال للقطاع التعليمي والأموال وابتزاز الطلبة في الجامعات الاهلية مقابل منح بطاقاتهم واصواتهم الانتخابية، فيما يعد الترغيب "ترهيبًا" بوجه اخر، فعلى الاغلب لن يجرؤ احد على عدم منح بطاقته الانتخابية خوفا من الانتقام منه بالدرجات او بطرق أخرى.
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