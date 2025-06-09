المالكي يهنئ المسعودي بفوز بعثة الحج العراقية بالمركز الأول

– سياسة



هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون ، اليوم الاثنين، رئيس للحج والعمرة الشيخ بفوز بالمكرز الأولى كأفضل بعثة حج للمرة الثالثة تواليا.

وقال في تدوينة له على موقع "أكس" وتابعته ، "حين تتجلى القلوب في خدمة الحجيج، وتعلو راية الإخلاص، يكتب الله النجاح والتوفيق لمن بذل وصدق، وأدى الأمانة.. نهنئ رئيس الهيئة والعمرة العراقية سماحة الشيخ وجميع الكوادر العاملة على فوزها المستحق بالمرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، فأنتم عنوان يُحتذى في العطاء والتنظيم، وراية شرف نعتز بها".