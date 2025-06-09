السوداني يؤكد استمرار الحكومة بدعم الحركة الفنية

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الاثنين، عدداً من الفنانين العراقيين، حيث تبادل التهاني مع الحضور بمناسبة ، معبراً عن تمنياته للأسرة الفنية العراقية بدوام العطاء المثمر".وأشار ، خلال اللقاء، إلى "المكانة المهمة للفن العراقي، بمختلف تنوعاته، في بناء الهويّة الوطنية، ودعم مسار التنمية والتطوير".