بعد لقاء الشرع.. الشابندر: أأنف عن الرد على هؤلاء

وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس"، "اخوتي وأحبتي الذين أبدوا وجهات نظرهم في زيارتي إلى دمشق وانتقدوا طبيعتها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج بمنطق والدليل وبهدف الحرص على مصالح وشعبه انحني لهم واحترم وجهة نظرهم وإن اختلفت معهم".وأضاف، "أما الذباب الإلكتروني الوسخ أو بعض من يستجدون الشفقة مِن أربابهم ويذبحون الحقيقة بلا تقَصٍ ولا سنَد ككلاب سائبة تنبح لصالح مَن يدفع، فأأنف من الرد عليهم لأني (مو شايفهم على الخريطة أصلًا)".واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الاثنين، ، في أحدث خطوة ضمن مسار الانفتاح المتصاعد بين ودمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة في .وأفادت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، بأن الرئيس الشرع استقبل الشابندر في قصر الشعب الرئاسي غربي العاصمة دمشق، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.ولم يصدر عن العراق أي تعليق على اللقاء.