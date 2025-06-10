جلسة مجلس الأمن بشأن العراق.. الحسان: المفوضية ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة

وقال الحسان خلال كلمة له في : " يبذل جهدًا في سبيل استقراره وإقامة علاقات دولية تكاملية"، معرباً عن "شكره للعراق على تقديم المساعدات الإنسانية إلى كل من وسوريا وغزة".وأضاف: "مفوضية الانتخابات ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة."وفيما يتعلق بالنازحين، أشار إلى أن "800 عراقي عادوا من مخيم إلى بلدهم"، مضيفًا: " ملتزمة بإعادة مواطنيها من المخيم"، مستدركاً: "الحكومة العراقية أقرت حق الإيزيديين في امتلاك الأراضي، وهذا يُعد إنجازًا مهمًا"، لافتًا إلى أن "100 ألف إيزيدي لا يزالون يعيشون في المخيمات."وأكد الحسان: "ثقتنا كبيرة في القضاء العراقي، وكلنا ثقة بقدرته على حل أزمة المغيبين والمحتجزين في السجون".