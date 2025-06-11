الخارجية العراقية تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة جنوب شرق النمسا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة تعرب عن إدانة جمهورية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع داخل مدرسة في مدينة ، الثلاثاء الموافق 10 حزيران 2025، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى".وأكدت الوزارة على "تضامن العراق مع حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم، وتُعرب عن خالص تعازيهـا لـذوي الضحايـا متمنية الشفاء العاجل للمصابين".