المفوضية: عدد المسجلين الكلي بعد التحديث بلغ 21.223.319 ناخبا (جدول)

– سياسة



أعلنت ، اليوم الخميس، أن عدد المسجلين بايومترياً بلغ أكثر من 21 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المحدثين بياناتهم قرابة مليوني شخص.



المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عدد المسجلين بايومترياً بلغ 21.223.319 ناخبا"، مضيفة أن "مجموع حالات تحديث البيانات بلغ 1.909.510".



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