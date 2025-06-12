المالية تؤكد على ضرورة توطين كردستان للرواتب بغية صرفها

وقال لوزارة المالية في بيان ورد لـ إن " استقبلت، اليوم وفد معلمي والنائب السابق ".وأضاف أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار ، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم".وناقش الجانبان، وفق البيان "عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية".ونقل البيان عن وزيرة المالية طيف سامي تأكيدها "حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية"، مشيرةً إلى أن "التعليم يعد من اولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية".من جهته، أعرب "الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها لدعم القطاع التربوي"، مشدداً على "أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم".