كردستان العراق يدين القصف على إيران: يهدد المنطقة

وذكر بيان للرئاسة، إن "الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستخدام القوة العسكرية في تصعيد النزاعات يُعدّ تطورًا خطيرًا يهدد استقرار وأمن المنطقة. هذه الخطوات تزيد من توتّر الأوضاع وتشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".وأضاف " إلى المواجهة العسكرية يُفاقم الوضع سوءًا"، مبينة "وفي هذا التوقيت الحرج، تقع على عاتق مسؤولية التحرّك السريع والفعّال لمنع تفاقم التوترات والاضطرابات، والعمل على احتواء الموقف بأسرع وقت ممكن".