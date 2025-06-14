الهام شاهين "عالقة" في العراق بعد إغلاق المجال الجوي

وقال ، نقيب الفنانين المصريين، انه يطمئن الجمهور على وضع الفنانة المصرية ، والإعلامية ، بعد تعذر مغادرتهما ، وعودتهما إلى ، بسبب غلق المجال الجوي في العراق على إثر التوتر العسكري بين وإسرائيل.وأكد زكي، أنه يتواصل مع الفنانة إلهام ، والإعلامية ، وهم بخير، وفي أمان، ومتواجدتين في أحد الفنادق بالعراق، ولا يوجد خوف أو قلق عليهم، مشيرا الى انهم يبحثون عن حل لإعادة إلهام شاهين وهالة سرحان إلى مصر، بعد احتجازهم في العراق بسبب غلق المجال الجوي بها.وجاء احتجاز إلهام شاهين وهالة سرحان في العراق، نتيجة تواجدهم في منذ يومين تقريبا للمشاركة فعاليات للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، وبعد انتهاء الفعالية توجهتا إلى المطار في موعد رحلتهم للعودة إلى مصر.ونتيجة للتوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، قررت دولة العراق غلق مجاله الجوي، ومن ثم تم إلغاء كل الرحلات الجوية، فعادتا إلهام شاهين وهالة سرحان للفندق لإلغاء رحلة العودة إلى مصر، وينتظرون فتح المجال الجوي مرة أخرى للعودة إلى مصر، أو إيجاد حل آخر.