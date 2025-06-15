الإطار التنسيقي يدعو لتظاهرات ويرفض انتهاك الأجواء العراقية

دعا الإطار التنسيقي، الاثنين، إلى تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على ، ورفض انتهاك الأجواء العراقية.

وجاء في بيان رسمي، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس وقادة الإطار".

وأعرب المجتمعون بحسب البيان عن "إدانتهم واستنكارهم للسلوك العدواني المستمر للكيان الصهيوني والاعتداءات على التي أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء وعشرات الشهداء".

وأضاف البيان أن "الإطار دعا عموماً ودول المنطقة خصوصاً للوقوف بوجه غطرسة هذا الكيان وإجباره على وقف عدوانه على إيران".

ولفت البيان الى أن "الإطار التنسيقي دعا إلى الخروج بتظاهرات منددة بالعدوان وداعمة لصمود وثبات الجمهورية الإسلامية في مواجهته"، مؤكدا "الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها للاعتداء على دول الجوار.