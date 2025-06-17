الكشف عن حقيقة مغادرة موظفي الأمم المتحدة للعراق

وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة المتحدة في "يونامي" للسومرية نيوز، تعليقاً على أنباء متداولة حول توجه موظفي البعثة الأممية إلى للخروج نحو ، إن "هذا الخبر غير صحيح".وأضاف أن " للامين العام للامم المتحدة الذي كان في للاحاطة الدورية لمجلس الأمن الاسبوع الماضي قد عاد إلى ".وتشهد المنطقة توتراً عالياً بعد مهاجمة لإيران ورد الأخيرة بضربات صاروخية مستمرة.