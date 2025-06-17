بغداد تتضامن وواشنطن تبدي رغبتها بعودة المفاوضات الامريكية – الإيرانية

وقالت في بيان ورد لـ نيو، ان "نائب رئيس استقبل، يوم الثلاثاء، القائم بأعمال في ، السفير فاجن".واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، والتأكيد على تداعياته المحتملة على أمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي".وشدد الوزير "على موقف العراق الثابت برفض استخدام أجوائه".من جانبه، أكد فاجن ان " حرصت على عدم المشاركة بالهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإن سياستها واضحة"، مشيراً إلى "وجود رغبة حقيقية لدى بلاده في العوده إلى مسار المفوضات حول المشروع النووي الإيراني والالتزام بالسبل الدبلوماسية".وشدد الجانبان على "أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين".