السامرائي يحذر من تكرار سيناريوهات الفوضى

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، القائمَ بأعمال في فاجن"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والتصعيدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الواقع العراقي".وأكد السّامرائي "ضرورة الحفاظ على استقرار العراق ومنع تكرار سيناريوهات "، مشدداً" على أهمية أن يكون موقف القوى السياسية نابعاً من المصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ سيادة البلاد ويصون مكتسبات شعبه".وتناول اللقاء عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات العراقية - الأميركية، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفق رؤية متوازنة تراعي خصوصية العراق وتطلعات أبنائه.