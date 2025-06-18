نائب يكشف عن تقديم جلسة المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

كشف النائب ، اليوم الأربعاء، عن تقديم موعد جلسة نظر بشأن .

وقال في بيان، "ابلغتنا قبل قليل بتقديم جلسة النظر في طلبات ورئيس الجمهورية بشأن العدول عن قرارها المتعلق بخور عبد الله ليكون غدا يوم 19 حزيران بدلا من 22 حزيران".

وأضاف "بجلسة ستعقد من دون مرافعة"، مشددا بالقول "الوضع غير مطمئن، املنا بشجاعة المحكمة ان ترد الطلبات غير الدستورية وغير المشروعة".

وأصدرت العليا في 2023 قرارا بعدم دستورية قانون رقم 42 لعام 2013 والذي شرعه حينها لتنظيم الملاحة في بناء على معاهدة موقعة من الجانبين العراقي والكويتي.