موقف جديد للعراق بشأن الجرائم الوحشية في غزة

وقال الناطق الرسمي باسم ، "يجدد إدانته ودعوة العالم أجمع، للوقوف بوجه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزّة المنكوبة، وألّا يقف مكتوف الأيدي، أمام تفاقمها المستمر".وأضاف "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تجاوز عدد الضحايا ثمانين شهيداً، والمئات من الجرحى جراء استمرار القصف والاستهداف الوحشي للشعب الفلسطيني، من بينها الجرائم التي استهدفت جموع المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، الباحثين عن سدّ رمق مئات الآلاف من العوائل التي تعاني من غياب أبسط مقوّمات الحياة في غزّة وهي تواجه الإبادة الجماعية".ولفت "نعيد التذكير بأصل المشكلة التي مكّنت العدوان من ارتكاب جرائمه الآثمة، المتمثل بعدم قدرة في الإيفاء بالتزاماته إزاء الحق الفلسطيني، وسكوته على تمادي الكيان بعدوانه وإصراره على توسيع نطاقها، دون أي رادع".وتابع "تؤكد الحكومة العراقية أهمية التعجيل بالسماح للمساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالدخول الى أراضي القطاع، وإدانة العالم لاستخدام سلاح التجويع ضدّ العزّل المدنيين، وتكرر دعوتها لكل الهيئات الأممية والمنظمات العالمية، ودول العالم الكبرى، أن تتولى مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية عبر العمل على إيقاف آلة الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".