حمودي يحذر عواقب "فوضى عارمة" بعد الهجوم الأمريكي على إيران

ودان في بيان ورد لـ "بشدة العدوان الامريكي على الجمهورية الاسلامية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وانقلاب على فرص التفاوض والحلول السلمية للصراع، يضع المنطقة برمتها على شفا منزلق خطير يهدد أمن واستقرار شعوبها"، مبيناً أنه "لن يكون العالم بمنأى عن الارتدادات المدمرة لذلك".وأضاف أن "دخول الحرب بجانب الكيان الصهيوني ينذر بفوضى عارمة كما حذرت من ذلك مرجعيتنا الدينية العليا"، لافتاً إلى أنه "كان ينبغي على ان يفهم تلك الرسالة، وينأى بالولايات المتحدة من الانسياق خلف مشروع المجرم نتنياهو الطامح للتوسع واستباحة شعوب المنطقة من خلال الحروب والمجازر".ودعا "كل دول المنطقة إلى استلهام الدروس والتماسك وتبني موقفا شجاعا يحفظ كرامتها ووجودها، والهيئات الاممية والمجتمع الدولي إلى تدخل فوري لكبح جماح هذه العنجهية والاستبداد بالعنف لفرض التغيير، والعمل على إنهاء الحرب بحلول عادلة وفقا للقانون الدولي"، مشدداً على ان "توسعة العدوان لن ينجو من عواقبه الوخيمة أحد".