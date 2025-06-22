السامرائي لمبعوث الأمم المتحدة: تصاعد الأحداث يستوجب تعزيز التنسيق الأممي مع القوى الوطنية

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل في مكتبه بمدينة ، اليوم الأحد، للأمين العام للأمم المتحدة إلى الحسان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتداعيات التصعيد الإقليمي الراهن، وسبل تعزيز دور في دعم جهود الاستقرار والإعمار داخل ".وأكد السّامرائي أن "تصاعد الأحداث في المنطقة يستوجب تعزيز التنسيق الأممي مع القوى الوطنية، من أجل تحصين الوضع الداخلي ودعم جهود بناء الدولة"، مشدداً على "أهمية دعم للمسارات التنموية والإنسانية، لا سيما في المناطق التي عانت من الأزمات الأمنية والاقتصادية".