السامرائي للسفير الروسي: العراق يتأثر بما يجري في محيطه

أكد رئيس تحالف العزم ، الاثنين، أن يتأثر بشكل مباشر بما يجري في محيطه.

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه بالعاصمة ، اليوم الإثنين، سفير لدى ، إيلبرس ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتوترات المتصاعدة في المنطقة، إلى جانب الدور الممكن لموسكو في نزع فتيل الأزمات وتعزيز ".

ونقل البيان عن تأكيده أن "العراق يتأثر بشكل مباشر بما يجري في محيطه، مما يتطلب تنسيقًا دوليًا فاعلًا لمنع تدحرج الأزمات، وحماية للدول المتأثرة"، مشيداً بمواقف المتوازنة، ودعمها المستمر لوحدة العراق وسيادته.



وشدّد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة تغليب الحلول السياسية وتفادي التصعيد، مع أهمية استمرار الحوار مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، لخلق بيئة مستقرة في عموم المنطقة".



