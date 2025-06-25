نائبة كردية تتساءل: هل يحتاج البرلمان الى "فتاح فال" ليعقد جلساته؟!

وقالت في حديث لـ ، إن "العطلة التشريعية انتهت في يوم 9 حزيران الحالي ولا نعلم اذا تمددت العطلة ام لا، ولا يوجد شيء رسمي عن موعد الجلسات المقبلة"، مستدركة بالقول "نحن نتساءل هل يحتاج البرلمان الى فتاح فال حتى يعقد جلساته؟!".وأضافت منصور، "لا نعلم ما هو سر هذا التعطيل، والبرلمان من حقه ان يمدد عطلته بشكل رسمي"، مبينة ان "الدورة البرلمانية الأخيرة شارفت على الانتهاء وهذا تعطيل لعمل ".وتابعت منصور، أن "هناك قوانين كثيرة ومصيرية تتعلق بشرائح واسعة من المجتمع تنتظر طريقها الى التشريع، اضافة الى وجود طلبات استجواب لمسؤولين تتعلق بملفات فساد".