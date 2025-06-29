ملفات قضائية على طاولة لقاء زيدان والقائم بأعمال السفارة الأمريكية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم، القائم بأعمال في فاجن".وأضاف المجلس، أن "الاجتماع شهد بحث عدد من الملفات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك".