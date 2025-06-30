الأعرجي للسفير الروسي: الحكومة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على أمن المنطقة

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم السفير الروسي في ، وتناول اللقاء، بحث تطوير العلاقات بين البلدين وفي جميع المجالات، كما جرى بحث التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ونتائج ما بعد توقف الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني" .وبحسب البيان، أشاد السفير الروسي، بـ"حكمة وسياسة وسعيها لخفض التصعيد في المنطقة، مثمنا الدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية العراقية من أجل التهدئة وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع".بدوره، أكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية بذلت جهودا كبيرة، للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، وتواصلت مع الدول الشقيقة والصديقة، للخروج بحلول سياسية تجنب شعوب وبلدان المنطقة والعالم ويلات الحروب".