السوداني خلال زيارته محافظة البصرة: الحكومة وضعت حلولاً استراتيجية لأزمة المياه

وقال خلال زيارته ، ان "مشروع تحلية مياه البحر يمثل حلاً استراتيجياً ووصلنا إلى مراحله النهائية، ووافقنا على طلب الخاصة بعدد مشاريع تحلية المياه"، لافتا الى انه "من خلال الاتصالات حصلت الموافقة التركية على إطلاق حصة مائية إلى ".وأضاف ان "حجم التجاوزات على ضفاف الأنهر وصل إلى حد كبير وبدأنا بحملة لرفعها، كما نطلب من المواطنين التعاون من أجل رفع التجاوزات من على ضفاف الأنهر"، مشيرا الى ان "كل الدعم متوفر إلى حكومة المحلية لمعالجة أزمة شحّ المياه".وشدد على "ضرورة مواصلة العمل لمواجهة التحدي بروح المسؤولية بعيداً عن الاستخدامات السياسية والتشويش الإعلامي".