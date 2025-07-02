الزهوان يهنئ القاضي منذر إبراهيم لرئاسته المحكمة الاتحادية ويشيد برئيس مجلس القضاء

وقال الزهوان في بيان، انه "يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القاضي منذر إبراهيم الشاوي بمناسبة تسنّمه منصب رئيس ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجليلة".وأضاف، "إذ نبارك هذه الخطوة المهمة في مسيرة ، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بقدرة القضاء العراقي على أداء دوره الدستوري بكل نزاهة واستقلال، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد".واعتبر، ان " تمثّل الركيزة الأهم في صون الدستور وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التماسك المؤسسي وترسيخ العدالة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ مصالح الشعب العراقي".وقبل يومين، أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة .وقال مصدر في رئاسة الجمهورية للوكالة الرسمية وتابعته إن "الرئاسة أصدرت مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا".ويوم الأحد، أعلن ، احالة الاتحادية العليا القاضي عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه.وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار الجمهوري بالتعيين".ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.وقبل ترشيحه لرئاسة المحكمة الاتحادية، تولى حسين منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.