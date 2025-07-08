خلال الساعات القادمة.. اتفاق نفطي وشيك بين حكومتي بغداد وأربيل

صرح ، عضو والغاز والثروات الطبيعية في ، بأن الصيغة المتوقعة للاتفاق تنص على تسليم حكومة الإقليم 300 ألف برميل نفط يوميًا إلى عبر " ". في المقابل، ستمنح الحكومة الاتحادية الإقليم 46 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي والتصفية.يتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق وتوقيعه خلال الساعات القادمة، ليُعرض "اليوم" أمام للتصويت عليه، بهدف إنهاء معاناة موظفي الإقليم وضمان صرف رواتبهم.وأكد عضو لجنة النفط أن هذا الاتفاق يُنظر إليه على أنه "فاتحة خير" ليس فقط لحل الخلاف النفطي بين الجانبين، بل أيضًا لمعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم المتأخرة، ومن ثم توزيعها إلكترونيًا حسب المصارف التي حُدّدت سابقًا.