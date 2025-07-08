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السومرية تنشر لائحة نطاق السلوك الوظيفي لمرشحي الانتخابات (وثائق)
سياسة
2025-07-08 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
444 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
تنشر
السومرية
نيوز، لائحة نطاق السلوك الوظيفي للمرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل، وفقا لوثائق أعلنت عنها
هيئة النزاهة الاتحادية
.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها الهيئة، استناداً إلى أحكام البند (سادساً) من المادة (۳) والبند (خامساً) من المادة (٦) والبند ثالثاً من المادة (۱۰) من قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱ المعدل قررنا إصدار الآتي:
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