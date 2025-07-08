السومرية تنشر لائحة نطاق السلوك الوظيفي لمرشحي الانتخابات (وثائق)

– سياسة



تنشر نيوز، لائحة نطاق السلوك الوظيفي للمرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل، وفقا لوثائق أعلنت عنها .

وجاء في الوثيقة التي نشرتها الهيئة، استناداً إلى أحكام البند (سادساً) من المادة (۳) والبند (خامساً) من المادة (٦) والبند ثالثاً من المادة (۱۰) من قانون والكسب غير المشروع رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱ المعدل قررنا إصدار الآتي: