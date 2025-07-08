المشهداني يدعو لحضور جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأخير

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، "ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب".وأضاف: "على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين".وأشار إلى أن "المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجبًا دستوريًّا وأمانةً أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجادّ جديةَ المجلس والتزامه في أداء مهامّه الرقابية والتشريعية ويعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية".وجدد المشهداني، الدعوة إلى "ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة".