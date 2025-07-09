مجلس النواب.. دوره الرقابي يتراجع وتوقعات نيابية متشائمة بشأن "الاستجوابات"

وأشار محمد في حديثه للسومرية نيوز إلى وجود "قرابة 150 مشروعًا ومقترح قانون متراكمة على الطاولة"، من بينها قوانين غير جدلية بالإمكان التصويت عليها. دعا عضو ، هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية إلى دعم عملية تشريع هذه القوانين، مؤكدًا أن هذا هو الأولوية لمجلس النواب العراقي. وخص بالذكر قوانين مهمة مثل قانون المبرمجين وقانون المحامين.أما من الناحية الرقابية، فقد أكد أميد محمد أن دور قد تراجع بشكل كبير بعد تشكيل مجالس المحافظات.وبخصوص طلبات الاستجواب، كشف عن وجود أكثر من 23 سؤالًا شفاهيًا والعديد من طلبات الاستجواب الموجودة لدى . إلا أن محمد أعرب عن تشاؤمه بخصوص هذا الملف، معتقدًا أن "الاتفاقات السياسية والصراعات الموجودة ستؤثر على هذا الملف"، واستبعد حدوث استجوابات في الفصل التشريعي الجديد.